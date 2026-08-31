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Niet meer leverbaar

USB-C-adapter

SWV6021/00

Hoogwaardige USB-C naar HDMI- en VGA-adapter

Hoogwaardige USB-C naar HDMI- (female) en VGA-adapter. Kabel van 0,15 meter. VGA-uitgang ondersteunt 1920 x 1080p bij 60 Hz full HD-uitgang. HDMI ondersteunt 4K x 2K bij 30 Hz ultraheldere output.

Bekijk alle voordelen

Verbluffende helderheid en geweldig geluid

Hoogwaardige USB-C naar HDMI- en VGA-adapter

  • HDMI

  • VGA

Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen hoogwaardige materialen gebruikt om de duurzaamheid van de producten te verlengen.

4K-resolutie (3840 x 2160)

Ondersteunt videoresolutie tot 4K (3840 x 2160) voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.

Vloeiende beelden met 30 frames per seconde 30 Hz videosignaal

Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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