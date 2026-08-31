Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SWA2302W/10
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
Met deze kabel haalt u het beste uit uw componenten. De kabel biedt de beste verbinding voor het overbrengen van audiosignalen tussen componenten.
1,5 m
Digitale informatie wordt via zuivere glasvezels overgebracht naar uw componenten voor een ongeëvenaarde High Definition-geluidskwaliteit.
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.
De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.