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Niet meer leverbaar
Spotify in elke kamer
Geniet van authentiek geluid dankzij twee drivers voor echte audiofielen en Spotify Connect. Luister naar Spotify op een willekeurige luidspreker en gebruik de Spotify-app als afstandsbediening om uw systeem draadloos uit te breiden naar een willekeurige kamer en verder te gaan met luisteren waar u was gebleven.
Spotify Connect
Multiroom
Druk gewoon op 'PLAY'
Twee drivers voor de echte kenner in de luidspreker voor heldere en natuurlijke geluidsweergave, terwijl twee baspoorten lage basfrequenties uitzenden. Dit zorgt voor een overweldigend en dynamisch geluid. Geniet van een krachtig geluid in een compact formaat.
Wanneer u op 'Play' drukt, komt er direct muziek uit de luidspreker, ongeacht of u de muziek het laatst hebt afgespeeld op een smartphone, tablet of een ander smart device. Met deze functie hebt u ook de mogelijkheid om de muziek van één luidspreker op een andere luidspreker af te spelen in verschillende kamers.
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3.7
van 5
12
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
KevinS
15/11/2014
Nederland
Geweldig geluid en gemakkelijk te gebruiken
De installatie van deze luidsprekers is echt zo simpel als op de handleiding: binnen een paar minuten draait je Spotify playlist. Via m'n telefoon of tablet kan ik alles aanpassen: nummers, volume, switchen tussen de ene en de andere luidspreker, aan- en uitzetten. Superblij mee! Mijn vriendin kan gewoon haar eigen muziek afspelen, handig. Ook ideaal om ze buiten te gebruiken (maar dan moet je wifi daar natuurlijk wel goed zijn). Ik wilde al wat langer geluid op de badkamer en wist nog niet hoe. Die vraag is nu ook opgelost! Op de luidsprekers zelf kan je alleen het volume aanpassen, vooruit of terug naar andere nummers in de playlist en pauze. Maar meer heb je toch niet nodig, want je past de rest gewoon in je telefoon aan. Er zit geen accu in, dus je kunt niet zonder de oplader. De muziek kan hard genoeg, dus ideaal voor een feestje. Ook kan je ze tegelijkertijd aanzetten, dus iedereen heeft genoeg geluid. Er zit geen vertraging tussen de twee luidsprekers, ook erg fijn. Het geluid zelf klinkt erg professioneel (ik ben geen kenner, maar voor mij klinkt het dus top).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-luidspreker
Martin1983
05/12/2014
Deutschland
Großer Sound zu tollem Preis!
Da ich schon länger die Spotify App nutze und ich die Auswahl der Musik sowie die Playlists zu schätzen gelernt habe wollte ich meine Musik nicht nur, wie bisher, über meine Kopfhörer am Handy hören, sondern auch Zuhause. Daraufhin bin ich auf den neuen Philips Spotify Multiroom Lautsprecher SW700M-12 gestoßen. Besonders überzeugt hat mich die Einfachheit des Systems, es geht dabei einzig und allein um die Spotify Wiedergabe und somit konzentriert sich das Gerät auch genau auf diese Aufgabe und versucht nicht alle möglichen Geräte in einem zu verbinden. Um Spotify auf anderen Geräten wiedergeben zu können ist "Spotify Connect" nötig welches in den Spotify Premium Account angeboten wird. Das erste anfassen des Speakers ist schon ein Erlebnis, sehr gut verarbeitet, sehr edel, Soundstoff bespannte Front, sehr wertiges Design. Toll! Die einmalige Einrichtung erfolgt mittels der Philips SpeakerSet Manager App. Man hat die Wahl den Speaker mittels WPS ins WLAN zu bringen oder manuell zu verbinden (dies passiert dann über die App). Da mein Router im Dachboden installiert ist und ich keine Lust hatte dort die WPS Taste zu drücken entschied ich mich für die manuelle Einrichtung. Diese war dann auch schneller beendet als ich auf den Dachboden gewesen wäre. Technisch gesehen läuft dies so ab das der Speaker nach drücken der "Setup" Taste ein AD-Hoc Netzwerk erstellt. Die App verbindet sich dann automatisch zu diesen WLAN und man kann seine WLAN Verbindung einrichten. Über die App gibt es auch die Möglichkeit die Höhen und Tiefen einzustellen. Nach dieser schnellen Einrichtung geht es eigentlich direkt los, in der Spotify App kann dann bei Ausgabegeräten der "Multiroomspeaker" angewählt werden. Oder man startet die Wiedergabe direkt durch druck auf die Playtaste am Gerät. Der Klang dieser kleinen Box ist der Hammer, die beiden audiophilen Treiber machen das Musik hören zum genuss und bringen eine super klare und facettenreiche sehr natürliche Wiedergabe. Besonders gut finde ich das man nicht auf die App angewiesen ist. Man kann die Wiedergabe zu jeder Zeit durch drücken der Playtaste starten. Bei dem Preis klare Empfehlung und ein tolles Geschenk!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-Lautsprecher
Luca
15/12/2014
United Kingdom
Excellent Product For Spotify users
This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker
Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.