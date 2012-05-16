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Niet meer leverbaar

Digitaal fotoalbum

SPH8608/12

2.8

| (13) Reviews & awards

De magie van het beeldverhaal

Met een fotoalbum ervaart u de magie van het beeldverhaal. De vrolijkste, minder vrolijke, vertederendste, en zelfs de gênantste momenten... Waar woorden tekortschieten, vertelt een digitaal fotoalbum het verhaal.

Bekijk alle voordelen

Digitaal fotoalbum

De magie van het beeldverhaal

  • 20,3 cm (8")

  • Aanraakbediening op rand

Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.

Eenvoudig te gebruiken oplaadstation voor accu

Dit station fungeert als standaard, maar ook als oplaadstation voor de accu. Volledig opgeladen is de ingebouwde accu goed voor 2 uur draadloos kijkplezier.

Fotoalbum met milieuvriendelijk ontwerp

De fotoalbums van Philips worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons erop richten milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

13

Reviews & awards

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale

26/02/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPH8608 Digitaal fotoalbum

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPH8608 Digitaal fotoalbum

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale

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