Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SPH8608/12
De magie van het beeldverhaal
Met een fotoalbum ervaart u de magie van het beeldverhaal. De vrolijkste, minder vrolijke, vertederendste, en zelfs de gênantste momenten... Waar woorden tekortschieten, vertelt een digitaal fotoalbum het verhaal.
20,3 cm (8")
Aanraakbediening op rand
De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.
Dit station fungeert als standaard, maar ook als oplaadstation voor de accu. Volledig opgeladen is de ingebouwde accu goed voor 2 uur draadloos kijkplezier.
De fotoalbums van Philips worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons erop richten milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
2.8
van 5
13
Reviews & awards
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale
wbrons01
26/02/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPH8608 Digitaal fotoalbum
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPH8608 Digitaal fotoalbum
Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPH8608 Album fotografico digitale