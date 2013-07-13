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Niet meer leverbaar
Geweldig geluid
Ideaal voor muziek, spraak en soundtracks! Sluit ze aan op uw notebook voor ongekend luisterplezier. Het handige kabelbeheer voorkomt een rommelig bureau vol kabels!
Werkt via de USB-aansluiting
Audio-ingang
Deze Philips PC-luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit met een rijke baservaring via een luidsprekerboxsysteem.
Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op een willekeurige USB-poort en uw notebook herkent het apparaat automatisch als een verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.
Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.
4.1
van 5
16
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
mk5406
13/07/2013
Deutschland
Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis
Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher
porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers
Nello28
07/07/2014
Italia
Lo stile vintage miniaturizzato.
Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Altoparlanti USB per notebook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Altoparlanti USB per notebook