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Op huidniveau
NanoTech Dual Precision-mesjes
UltraFlex Suspension-systeem
Top Spin digitale motor
Levensduur motor en batterij: 7 jaar
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende scheersysteem tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 165.000 scheerbewegingen per minuut scheren de NanoTech Dual Precision-mesjes tot wel 25% meer haar per beweging**.
Het UltraFlex-ophangsysteem met volledig flexibele scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht en pakken ook moeilijke haren mee voor een uitzonderlijk glad en comfortabel scheerresultaat.
4.5
van 5
2775
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Nahoj76
01/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi Ethan’s scheerapparaat
Zeer tevreden mee doet wat het moet down en makkelijk reinigbaar
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
scherpslijper
12/02/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Hulde
zelfs na een baard van 4 dagen omdat ik wegens ziekte en bedrust me niet kon scheren haalde het apparaat in no time en met gemak mijn baard eraf Hulde
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
H.Hiemstra
19/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Soepel en glad!
Scheert geweldig, geruisloos en licht lekker in de hand.
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
92% van de respondenten is het hiermee eens. Test uitgevoerd door een onafhankelijk bureau met 95 Koreaanse mannelijke respondenten van 18-65 jaar
in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen
in vergelijking met voorganger
Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof ten opzichte van water in de cassette
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.