ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
  • Ultieme gladheid, ongekend comfortabel

Shaver S9000 PrestigeElektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

SP9871/22

4.5
| (2775) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Ultieme gladheid, ongekend comfortabel
Ervaar ultieme dichtheid en comfort met Philips Series 9000 Prestige scheerapparaat. Scheert tot 0,00 mm dicht op de huid met het Lift & Cut scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie zich aanpast aan elke contour van je gezicht, zelfs bij een baard van 7 dagen.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Accessoires toevoegen

Alles bekijken

Dit product

Shaver S9000 Prestige Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Shaver S9000 Prestige
Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

€ 319,99

  • SH91

    SH91
    Vervangende scheerhoofden

    € 42,39

€ 319,99

€ 319,99

Onze dichtste scheerbeurt, zelfs op een baard van 7 dagen

Ultieme gladheid, ongekend comfortabel

  • Op huidniveau

  • NanoTech Dual Precision-mesjes

  • Hydro SkinGlide-coating

  • UltraFlex-ophangingssysteem

  • Tot wel 5 jaar garantie****

Tot 0,00 mm gladheid op huidniveau met ons Lift & Cut-systeem

Tot 0,00 mm gladheid op huidniveau met ons Lift & Cut-systeem

Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende scheersysteem tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 165.000 scheerbewegingen per minuut scheren de NanoTech Dual Precision-mesjes tot wel 25% meer haar per beweging**.

Past zich aan elke contour aan met het UltraFlex-ophangingssysteem

Past zich aan elke contour aan met het UltraFlex-ophangingssysteem

Het UltraFlex-ophangsysteem met volledig flexibele scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht en pakken ook moeilijke haren mee voor een uitzonderlijk glad en comfortabel scheerresultaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

2775

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

01/04/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi Ethan’s scheerapparaat

Zeer tevreden mee doet wat het moet down en makkelijk reinigbaar

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

12/02/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hulde

zelfs na een baard van 4 dagen omdat ik wegens ziekte en bedrust me niet kon scheren haalde het apparaat in no time en met gemak mijn baard eraf Hulde

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

19/01/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Soepel en glad!

Scheert geweldig, geruisloos en licht lekker in de hand.

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. 92% van de respondenten is het hiermee eens. Test uitgevoerd door een onafhankelijk bureau met 95 Koreaanse mannelijke respondenten van 18-65 jaar

  2. in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen

  3. in vergelijking met voorganger

  4. 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​