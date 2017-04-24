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Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid
De lichtgewicht Actionfit SHQ4300 is gemaakt van ultralicht, flexibel en zweetbestendig rubber. Dankzij de perfecte pasvorm hebt u geen enkele haast om hem uit te doen na uw training. En de geweldige diepe bas pompt uw motivatie altijd weer op.
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Nekband
Met een gewicht van slechts 11,4g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.
De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.
4.3
van 5
10
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Tahir
24/04/2017
Deutschland
Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen
Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!
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Deze review is gemaakt voor SHQ4300LF Sportkopfhörer
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chaosad
28/06/2015
Deutschland
Leichte Kopfhörer mit tollem Sound
Ich hatte die Möglichkeit diese Kopfhörer in einem Produkttest zu testen. Zuerst ist anzumerken, dass die Verpackung der Kopfhörer bei dem Versand mit der DHL leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, da der Paketbote, den Großbrief in den Briefkasten gequetscht hat. Die Kopfhörer haben allerdings keinen Schaden davon getragen. Farblich ist die Verpackung ansprechend gestaltet und bietet auch dem Inhalt wie oben beschrieben einen guten Schutz. Außerdem ist auf der Verpackungsinnenseite eine kurze Bedienungsanleitung zu finden. Diese hätte vielleicht auch extra beigelegt werden können, da sie so, schwer zu finden ist. Es wird gut beschrieben, wie die Kopfhörer der Kopfform angepasst werden und zu reinigen sind. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen, ein Transportbeutel sowie der Actionfitkopfhörer enthalten. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserdicht, was beim Sporttreiben von absolutem Vorteil ist. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an und haben einen guten Sound auch bei einem leisen Betrieb. Da sie sehr leicht sind, stören sie nicht und mal hat schnell vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Die Geräuschisolation ist stark, was eventuell Probleme beim Joggen in der Stadt geben könnte (man muss halt aufpassen.) Die Verarbeitung der Kopfhörer ist sehr gut. Ein Manko ist der fehlende Lautstärkeregler, bzw. Skip-Knopf am Kabel. Insgesamt ein sehr guter Kopfhörer zum Sporttreiben, der einen klasse Sound liefert.
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LilawolkeTestet
26/04/2015
Deutschland
sehr Empfehlenswerte Sportkopfhörer
Die Sportkopfhörer von Philips sind ultraleicht, flexibel und sogar wasserfest. Sehr wichtige Punkte bei Sportkopfhörern meiner Meinung nach. Zudem passen sie sich sehr gut meiner Kopfform an und sitzen perfekt. Die Musik kommt mit einem sehr guten Klang und Bass aus denn Hörern und sind absofort die meine besten Begleiter beim Joggen.
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