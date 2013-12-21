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Niet meer leverbaar

Sport-hoofdtelefoon met nekband

SHQ4200/10

3.2

| (17) Reviews & awards

Speciaal voor sport

De lichtgewicht SHQ4200 is gemaakt van ultralicht, flexibel en zweetbestendig rubber. Dankzij de perfecte pasvorm hebt u geen enkele haast om ze uit te doen na uw training. En de geweldige diepe bas pompt uw motivatie altijd weer op.

Bekijk alle voordelen

Lichtgewicht en flexibel voor een optimale pasvorm

Speciaal voor sport

  • ActionFit

  • Oranje/grijs

Ultralichte hoofdtelefoon van 8 gram voor een superieure pasvorm en ultiem comfort

Ultralichte hoofdtelefoon van 8 gram voor een superieure pasvorm en ultiem comfort

Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt een loutere 8 gram en biedt dus optimaal draagplezier. Tijdens het trainen merkt u amper dat u hem draagt, u hoort slechts het uitmuntende, krachtige geluid dat u geconcentreerd en gemotiveerd houdt.

Zweet- en regenbestendig – ideaal voor workouts

Zweet- en regenbestendig – ideaal voor workouts

De ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor een actieve levensstijl. Wat voor sport of workout u ook graag doet, warmte, vocht en zweet zijn voor uw hoofdtelefoon geen enkel probleem! Uw hoofdtelefoon is vervaardigd van hoogwaardige waterbestendige materialen en dus comfortabel en zweet- en regenbestendig.

Kevlar-verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Kevlar-verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen met het oog op duurzaamheid en kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel goed beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme omstandigheden – en workouts.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

17

Reviews & awards

21/12/2013

Nederland

Nederland

Superfijne hoofdtelefoon, ideaal voor bij hardlopen!

Blijft erg goed zitten tijdens het hardlopen! Goede geluidskwaliteit! Je voelt amper dat je 'm in hebt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones

21/12/2013

Nederland

Nederland

Superfijne hoofdtelefoon, ideaal voor bij hardlopen!

Blijft erg goed zitten tijdens het hardlopen! Goede geluidskwaliteit! Je voelt amper dat je 'm in hebt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones

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