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Niet meer leverbaar
SHQ4200/10
Speciaal voor sport
De lichtgewicht SHQ4200 is gemaakt van ultralicht, flexibel en zweetbestendig rubber. Dankzij de perfecte pasvorm hebt u geen enkele haast om ze uit te doen na uw training. En de geweldige diepe bas pompt uw motivatie altijd weer op.
ActionFit
Oranje/grijs
Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt een loutere 8 gram en biedt dus optimaal draagplezier. Tijdens het trainen merkt u amper dat u hem draagt, u hoort slechts het uitmuntende, krachtige geluid dat u geconcentreerd en gemotiveerd houdt.
De ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor een actieve levensstijl. Wat voor sport of workout u ook graag doet, warmte, vocht en zweet zijn voor uw hoofdtelefoon geen enkel probleem! Uw hoofdtelefoon is vervaardigd van hoogwaardige waterbestendige materialen en dus comfortabel en zweet- en regenbestendig.
Uw ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen met het oog op duurzaamheid en kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel goed beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme omstandigheden – en workouts.
3.2
van 5
17
Reviews & awards
Brisietje
21/12/2013
Nederland
Superfijne hoofdtelefoon, ideaal voor bij hardlopen!
Blijft erg goed zitten tijdens het hardlopen! Goede geluidskwaliteit! Je voelt amper dat je 'm in hebt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones
Paviro
21/12/2013
Nederland
Superfijne hoofdtelefoon, ideaal voor bij hardlopen!
Blijft erg goed zitten tijdens het hardlopen! Goede geluidskwaliteit! Je voelt amper dat je 'm in hebt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4200 Sports neck band headphones