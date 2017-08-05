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Sporthoofdtelefoon met oorhaakjes

SHQ3205/10

2.6

| (5) Reviews & awards

Speciaal voor sport

Dankzij het gepatenteerde, verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en zweetbestendige SHQ3205-hoofdtelefoon volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Als er niet zo'n geweldig geluid uit zou komen, zou u bijna vergeten dat u hem draagt.

Bekijk alle voordelen

Met verstelbaar oorhaakje voor een optimale pasvorm

Speciaal voor sport

  • ActionFit

  • Oranje/grijs

Universele reflectieve microfoon

De ingebouwde reflectieve microfoon zorgt voor de helderste gesprekken in iedere trainingsomgeving.

Krachtige bas voor nog meer motivatie

Krachtige bas voor nog meer motivatie

Niets is beter dan een lekkere tune tijdens uw workout. Met de ActionFit-hoofdtelefoon krijgt uw muziek een heerlijk diepe en dynamische bas die u extra energie geeft voor een nog betere workout.

Uitstekend geluid, geproduceerd door drivers van 9 mm

Uitstekend geluid, geproduceerd door drivers van 9 mm

De ActionFit-hoofdtelefoon beschikt over nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm die uitstekend geluid produceren. Met zulk puur en krachtig geluid gaat u helemaal op in uw workout en geniet u optimaal van uw muziek en training.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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2.6

van 5

5

Reviews & awards

3

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebing, guter Bass, Hohequalität

Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.

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Deze review is gemaakt voor SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

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09/12/2013

España

España

Producto inmejorable

El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado

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Deze review is gemaakt voor SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

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17/06/2017

France

France

Geverifieerde koper

Ne supporte pas la sueur

Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!

Deze review is gemaakt voor SHQ3205 Sports earhook headset

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