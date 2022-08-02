Het viel me zwaar tegen hoe deze oortjes functioneerden, Maar laten we eerst de goede punten pakken. Het geluid is wat ik er van verwacht had, gewoon goed, op de verpakking staan dan ook dat het een range heeft van 5 tot 24000 Hz. Door het design heb ik besloten om toch voor de Philips SHQ3200 te gaan ipv een ander merk. Het gebruikersgemak valt me dus zwaar tegen, dit was juist het punt waarvoor ik zulke oortjes met een haken aan zou schaffen. (normale oortjes vielen bij mij steeds uit mijn oren) Het punt is dus dat je tijdens het hardlopen toch teveel bewegingen maakt waardoor de oortjes constant uit je oren ploppen en dus alleen door middel van de haken aan je oren blijven hangen en waardoor je de helft van de geluiden niet meer hoort. Dit is vooral onder het sporten erg storend.