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SHQ2400CL/00
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De Philips Actionfit DigDeep-sporthoofdtelefoon blijft goed in uw oren zitten, zodat u zich kunt blijven concentreren op uw work-out. Dankzij een unieke stabiliteitsring voor een stevige pasvorm kunt u optimaal van uw muziek genieten en wordt u niet afgeleid.
Beste voor binnengebruik
Zweet- en waterbestendig
In het oor
Uw ActionFit-hoofdtelefoon wordt geleverd met 3 verschillende maten oordopjes, zodat u de beste pasvorm kunt kiezen.
De drivers van 8,6mm pompen hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor u tot het uiterste kunt gaan.
Oordopjes sluiten goed aan in de gehoorgang. Dit zorgt voor een geluidsisolatie-effect dat veel geluid buitenhoudt. Tegelijkertijd zorgen ergonomische akoestische buisjes voor een optimale pasvorm.
3.0
van 5
2
Reviews & awards
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
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joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer
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