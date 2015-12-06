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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon

SHQ2300LF/00

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

Wat u ook doet, de Actionfit SHQ2300-hoofdtelefoon blijft stevig in uw oren zitten dankzij een unieke stabiliteitsring. Concentreer u op de training, niet op uitvallende oordopjes.

Bekijk alle voordelen

Goede pasvorm en licht

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

Sportieve etui voor eenvoudig opbergen

Zweet- en vochtdicht - ideaal voor elke workout

Zweet- en vochtdicht - ideaal voor elke workout

Zweet of regen houden u niet langer tegen om het beste uit uzelf te halen op het ritme van uw favoriete muziek. De materialen van deze ActionFit-sporthoofdtelefoon zijn zweet- en waterbestendig, waardoor ze onder elke weersomstandigheid het perfecte trainingsmaatje zijn.

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Voordelen

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Nadelen

Non sono in produzione (?)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Datum gebruik 2018-01-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Datum gebruik 2018-01-01

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