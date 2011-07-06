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Niet meer leverbaar
SHQ1000/10
Afgestemd op sport
Deze oortelefoon is speciaal gemaakt voor de allersportiefsten onder ons. Hij bevat waterafstotende materialen met een antibacterieel ingrediënt voor optimale hygiëne, ook tijdens intensief sporten.
ActionFit
Oranje/wit
Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
Volg uw fitnesspatroon met deze slimme, eenvoudige en gratis app, speciaal voor u gemaakt door Philips. Met de ActionFit-app maakt u aangepaste workouts met tijden, afstanden en doelstellingen voor calorieverbranding. U kunt zelfs uw favoriete muziek aan elk doel toewijzen. Zodra u uw training hebt voltooid, gebruikt u de app om uw resultaten met vrienden op Twitter en Facebook te delen. Voor uw afstand en calorieverbranding hebt u GPS nodig. Download de app gratis in de App Store en u bent er helemaal klaar voor!
3.1
van 5
9
Reviews & awards
Hummel
06/07/2011
Deutschland
Spitzenkopfhörer
Diese InEar-Sportkopfhörer sind absolut spitze. Ich trage sie beim Sport ca. 1-1,5 Std. beim Walking. Sie sind kaum zu spüren, drücken nicht nach einiger Zeit im Ohr. Der Klang ist absolut geil. Ich hatte vor diesen Kopfhörern eine Billigvariante aus dem Supermarkt und ich merke genau den Unterschied. Als ich diese InEar-Sportkopfhörer geliefert bekam, habe ich sie auch gleich getestet. An meinem MP3 war noch die Lautstärke der Billigversion eingestellt. Mit diesen neuen Kopfhörern sind mir fast die Ohren abgefallen, so gewaltig war der Unterschied. Ich freue mich jedes mal aufs neue, wenn ich meinen MP3 (übrigens auch von Philips) mit diesen Kopfhörern benutze. Das Preis-Leistungsverhältnis ist absolut richtig. Ich kann nur jedem diese Kopfhörer empfehlen. Auch der Austausch der Ohrkappen geht problemlos. Alles in allem ein sehr gutes Produkt, dass ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen kann.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer
Amelia123
28/08/2017
United Kingdom
Best headphones I've ever had!
These are my go to headphones! Need to buy another pair as mine of 6 years!!! Have now finally given up. They have changed slightly but they are the most like the ones I have. The fit my ears really well something I can't find in any other headphone. I have traveled with them hicking and trained with them this entire time and never had a problem!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
treadmill
02/10/2011
United Kingdom
Great for taking to the gym
These headphones are excellent to use when you are running or keeping fit as it does not corrode the headphones and you do not lose any of the sound. The only one problem i have with it is that the earphone covers do come off and i have lost mine and am finding it hard just to replace the caps without buying more headphones.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones