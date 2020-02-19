Deze hoofdtelefoon heb ik al eens voor jaren terug gehaald met het oude Philips logo erin nog dus met de minder afgeronde p's en l. Ik dacht ik haal er 1 bij want hij is goedkoop en klinkt heel erg goed. Goede bass en mooie hoge tonen, ook een goed stereobeeld. Deze Philips is voor zo weinig geld het beste wat er te koop is in deze klasse. Prima product.