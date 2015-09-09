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        Oordopjes

        SHE8100GN/00

        2.8

        | (4) Reviews & awards

        Diep, zuiver basgeluid - altijd

        De Philips SHE8100-oortelefoon heeft hoogwaardige drivers voor een diepe bas en een stevige aluminium behuizing voor zuiver geluid. De ovalen geluidsbuisjes garanderen ergonomisch comfort.

        Bekijk alle voordelen

        met robuuste metalen behuizing

        Diep, zuiver basgeluid - altijd

        • 8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant

        • Oortelefoon

        Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

        Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

        Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.

        Gebogen behuizing en ovale geluidsbuizen voor ergonomisch comfort

        De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in ieder oor te passen. De ergonomische ovale geluidsbuis en de gebogen architectuur zorgen altijd voor een optimale, stevige en comfortabele pasvorm.

        Nieuw geconstrueerde drivers van 8,6 mm voor een responsieve diepe bas

        Nieuw geconstrueerde drivers van 8,6 mm voor een responsieve diepe bas

        Technische specificaties

        Ondersteuning voor dit product

        Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

        Recensies

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        2.8

        van 5

        4

        Reviews & awards

        4

        09/09/2015

        Deutschland

        Deutschland

        Geverifieerde koper

        Ergonomisch und klingt gut

        Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

        02/09/2015

        Deutschland

        Deutschland

        Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche

        Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!

        Deze review is gemaakt voor SHE8100SL InEar-Kopfhörer

        Deze review is gemaakt voor SHE8100SL InEar-Kopfhörer

        03/03/2016

        Deutschland

        Deutschland

        Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.

        Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.

        Deze review is gemaakt voor SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer

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