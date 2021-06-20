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Niet meer leverbaar
Eenvoudig verse maaltijden bewaren
Ontworpen voor de Philips Avent 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker. Moeiteloos opdelen, bewaren, ontdooien en verwarmen van voedzame babymaaltijden.
2 herbruikbare bewaarkannen
Voor gezonde babyvoedingmaker
Ontworpen voor de Philips Avent 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker. Moeiteloos ontdooien of verwarmen van bewaarde babymaaltijden.
Bewaar de juiste portie voor je opgroeiende peuter.
De afgesloten deksels behouden smaak en frisheid.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.3
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
cannella
20/06/2021
Italia
Geverifieerde koper
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Voordelen
Qualità, prezzo
Nadelen
Recipiente con becco poco pronunciato
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Datum gebruik 2020-05-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Datum gebruik 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum gebruik 2026-10-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum gebruik 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum gebruik 2022-12-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Datum gebruik 2022-12-29
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Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.