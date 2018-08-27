Ik vind dit een top beker. Heb altijd bekers en flessen van Avent gehad. Super baby merk. Voordat mijn mannetje 1 werd begon ik met deze bekers. Hij heeft er ondertussen al 4 versleten in 1.5 jaar Super dat je er ook nieuwe rietjes voor kan halen. Alleen nu heb ik donderdag beker nr 5 gehaald....maar deze blijft lekken. Vooral als hij ondersteboven gehouden word. En als hij kantelt...lekt hij ook. Verder ben ik echt fan!