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  • Handig als je kindje onderweg wil eten
  • Handig als je kindje onderweg wil eten
  • Handig als je kindje onderweg wil eten
  • Handig als je kindje onderweg wil eten
  • Handig als je kindje onderweg wil eten
  • Handig als je kindje onderweg wil eten

Niet meer leverbaar

Philips AventPeuterbestekset en reistas 12+ maanden

SCF718/00

4.5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Handig als je kindje onderweg wil eten
De Philips Avent-bestekset SCF718/00 is ideaal voor mama's onderweg. De bestekset bestaat uit een lepel en vork voor peuters vanaf 12 maanden en een reistas om het bestek onderweg hygiënisch schoon te houden.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Ook onderweg hygiënisch bestek

Handig als je kindje onderweg wil eten

De eerste lepel en vork van je baby

Easy-grip voor kleine handjes, dus ideaal om zelf te leren eten

Easy-grip voor kleine handjes, dus ideaal om zelf te leren eten

Antislip handvatten - easy-grip, glijden niet van het bord af

Antislip handvatten - easy-grip, glijden niet van het bord af

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 