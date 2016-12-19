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Niet meer leverbaar
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Deze review is gemaakt voor SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.