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Niet meer leverbaar

Philips Avent AirflexClassic-babyfles

SCF646/17

3.9
| (13) Reviews & awards
Gezond en actief voeden
De Philips Avent Airflex-zuigfles is voorzien van de unieke Avent Airflex-speen, die gebruikmaakt van het natuurlijke zuigritme van je baby om een gezonde, actieve voeding te stimuleren. De Airflex-speen vergemakkelijkt het wisselen tussen borst- en flesvoeding.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes

Gezond en actief voeden

  • 1 fles

  • 330 ml

  • Speen voor variabele toevoer

  • 3m+

Speen voor variabele drinksnelheid voor dikkere voeding

Speen voor variabele drinksnelheid voor dikkere voeding

De speen voor variabele toevoer heeft een sleufopening waarmee je de toevoersnelheid kunt aanpassen door de markering I, II of III op de speen richting de neus van je baby te draaien

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Geïntegreerd Airflex-ventiel

Geïntegreerd Airflex-ventiel

De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

13

Reviews & awards

3

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften

Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

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Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

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Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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