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Niet meer leverbaar

Philips Avent AirflexClassic-babyfles

SCF643/17

4.6
| (34) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Gezond en actief voeden
De Philips Avent Airflex-zuigfles is voorzien van de unieke Avent Airflex-speen, die gebruikmaakt van het natuurlijke zuigritme van je baby om een gezonde, actieve voeding te stimuleren. De Airflex-speen vergemakkelijkt het wisselen tussen borst- en flesvoeding.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes

Gezond en actief voeden

  • 1 fles

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Geïntegreerd Airflex-ventiel

Geïntegreerd Airflex-ventiel

De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.

Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes

Medisch aangetoond: vermindert darmkrampjes

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s van 2 weken oud die met een Avent-fles worden gevoed minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een conventionele fles (www.philips.com/Avent).

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

34

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

25/01/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Flaschen

Die Flaschen sind echt strapazierfähig und machen einen sehr guten stabilen Eindruck. Und ich finde sie schön designt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle

09/08/2013

Suisse

Suisse

top Produkt

Top, unsere Flaschen werden jetzt schon vom 2.Kind benutzt. So langsam sehen sie etwas zerkratzt aus, aber von innen sind sie noch top in Schuß. Einfach ein paar neue Sauger drauf!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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