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Niet meer leverbaar
1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.
Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby’s van 2 weken oud die met een Avent-fles worden gevoed minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een conventionele fles (www.philips.com/Avent).
4.6
van 5
34
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Mami88
25/01/2012
Deutschland
Gute Flaschen
Die Flaschen sind echt strapazierfähig und machen einen sehr guten stabilen Eindruck. Und ich finde sie schön designt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle
Danaliju
09/08/2013
Suisse
top Produkt
Top, unsere Flaschen werden jetzt schon vom 2.Kind benutzt. So langsam sehen sie etwas zerkratzt aus, aber von innen sind sie noch top in Schuß. Einfach ein paar neue Sauger drauf!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF663/27 Classic PES baby bottle
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.