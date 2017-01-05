Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
Natuurlijke speenvorm
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
4.4
van 5
242
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
mar30
05/01/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
fijn fles, past tevens op de handkolf van avent
fijne fles, past tevens op de handkolf van avent leuk dat hij roze is, ligt lekker in de hand door de vorm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles
Chant89
05/01/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne fles!
Ik ben heel tevreden over de avent fles. Makkelijk in gebruik, lekt niet en fijn om vast te houden tijdens het voeden. Een aanrader voor iedere ouder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF694/17 Natural-babyfles
Moos045
04/01/2017
Nederland
Perfect!
Onze zoon is nu 8 weken oud en krijgt borstvoeding. Het eerste keer uit een flesje was een ramp want hij wist niet wat hij er mee moest (ander merk). Toen het kleine avent flesje in een van de gratisbaby boxen geprobeerd en hij wist gelijk wat hij er mee moest! Dit flesje hebben we gebruikt om te oefenen en daarna een grotere erbij gekocht. Ik was ze altijd met de hand af zodat ze weer snel gebruikt kunnen worden en tot nu toe gaat dat allemaal perfect. Echt een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF693/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF693/17 Natural-babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011