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Flessenwarmers en -sterilisatoren
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Philips Avent Advanced Snelle flessenwarmer
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SCF355/07
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Hoe snel warmt de Philips Avent-flessenwarmer melk op?
Er zitten witte of roestige vlekken in de Philips Avent-flessenwarmer
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
Reparatie of omruiling
Laat uw defecte product repareren of omruilen
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