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  • Snelle en gelijkmatige verwarming
  • Snelle en gelijkmatige verwarming

Philips Avent AdvancedSnelle flessenwarmer

SCF355/07

4.1
| (165) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Snelle en gelijkmatige verwarming
Wanneer het tijd is voor de volgende voeding van je baby, warm je de melk of voeding in 3 minuten op. De geleidelijke en continue verwarming voorkomt ongelijk verhitte gedeelten. De verwarmer is eenvoudig te bedienen, heeft een handige ontdooifunctie en kan ook worden gebruikt om babyvoeding op te warmen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Warmt geleidelijk op in slechts 3 minuten

Snelle en gelijkmatige verwarming

  • Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken

  • Verwarmt snel

  • Geleidelijke ontdooiing

  • Warmhoudfunctie

Verwarmt babyflessen in slechts 3 minuten

Verwarmt babyflessen in slechts 3 minuten

De flessenwarmer verwarmt 150 ml melk in slechts 3 minuten*.

Verwarmt snel en gelijkmatig

Verwarmt snel en gelijkmatig

De flessenwarmer verwarmt snel en gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er ook geen hete plekken.

Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen

Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen

De flessenwarmer is voorzien van een handige ontdooistand. Veiliger dan het ontdooien in de magnetron en handiger dan het gebruiken van water: je hoeft alleen de juiste stand te selecteren om bevroren melk of babyvoeding te ontdooien.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

165

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

02/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldige flessenwarmer

Mijn dochter is nu 7 maanden en krijgt al sinds de geboorte afgekolfde moedermelk. Dit verwarmen wij met de philips flessenwarmer. Echt 1 van onze favoriete baby aankopen. Wij doen er voor de zekerheid een thermomethertje in om de juiste temperatuur te krijgen

Voordelen

Goeie kwaliteit-prijs verhouding

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer

29/06/2021

Nederland

Nederland

Het product voldoet aan alle verwachtingen!

Dit product is ideaal! Middels deze snelle flessenwarmer hoeven wij 's nachts niet meer de trap af. Dit product is zeker aan te raden.

Voordelen

Heel snel warm

Nadelen

niet ontdekt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer

22/06/2021

Nederland

Nederland

Super aankoop!

Super flessenwarmer. Het werkt echt heel snel. Het flesje is er zo ingezet en opgewarmd. Mij lukte het met één hand. Ik ben net moeder geworden en dan kan alles nogal overweldigend zijn. Vooral wanneer je kleintje honger heeft, huilt en je snel de fles probeert warm te maken. De flessenwarmer verwarmt het flesje ook gelijkmatig op de juiste temperatuur voor je kleintje. Ook handig als je borstvoeding geeft en je de melk wilt ontdooien. Het scheelt een hoop geklieder en gedoe. Echt een praktische aankoop. Ik raad dit product zeker aan alle (voor het eerst) moeders.

Voordelen

Snelheid en gemak

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml

  2. Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.

  3. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen