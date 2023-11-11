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Laat de huid van je baby ademen
Bevat geen BPA
Verpakking van 2 stuks, 80% plantaardig*
18m+ met extra stevige speen
Gaten in het schildje zorgen voor ventilatie van de babyhuid, waardoor deze droger blijft en de baby ultiem en kalmerend comfort ervaart.
Onze orthodontische spenen zijn gemaakt van zacht silicone en ondersteunen zo de natuurlijke bewegingen van de mondspieren en helpen het risico op een malocclusie te verkleinen De smalle hals is speciaal ontworpen om de druk tussen de tong en het gehemelte te verminderen. Philips Avent Ultra-spenen zijn goedgekeurd door de onafhankelijke Oral Health Foundation en zijn gemaakt van 100% voedselveilige silicone. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee dan spenen van rubber (latex) en bevatten geen BPA, BPS, ftalaten, PVC of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks).
Onze spenen zijn ontworpen om de natuurlijke tongpositie te bevorderen, wat belangrijk is voor een gezonde spraakontwikkeling naarmate je baby groeit. Ze zijn extra stevig om je baby comfort te bieden als de tandjes doorkomen. De gestructureerde siliconen speen is ontworpen om het gevoel van de moederborst na te bootsen.
4.7
van 5
308
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
NiniShelly
11/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Prima Speen
Wij gebruiken Philips Speens vanaf geboorte, en zijn tevreden. Zo ook met deze, op de foto kun je zien dat er eigenlijk geen groot verschill tussen 6-18 maande en 18-24 maanden zit maar well is het material steviger. Verder vind ik het design mooie.
Voordelen
Ideal Speen, mooie design
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Date of Use 2022-10-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Date of Use 2022-10-11
Nintuxxx
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne, stevige fopspeen voor oudere kindjes
Stevige speen voor oudere kindjes met tanden. Andere merken worden kapot gebeten, maar dat gebeurt bij deze (nog?) niet. Makkelijk steriliseren in bijgeleverde doosje. Zoon is er blij mee en accepteert hem goed
Voordelen
Goede kwaliteit, stevige speen, makkelijk steriliseren
Nadelen
Niet verkrijgbaar zonder tekeningetjes erop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Date of Use 2023-10-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Date of Use 2023-10-08
K.mnsvldrs
07/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geaccepteerde speen
De enige speen die momenteel geaccepteerd wordt en waar het kindje rustig van wordt. Niet het meest mooie design maar alles om het kindje blij te maken. Goed schoon te houden.
Voordelen
Gebruiksvriendelijk, goed schoon te maken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Date of Use 2023-10-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Date of Use 2023-10-07
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Harde plastic delen behalve de siliconen speen (massabalansbenadering).
Gebaseerd op de resultaten van de Amerikaanse consumententest (2023, n=201).
Uit de Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de Philips Avent-speen met structuur die in onze ultra-fopspenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201).
Vergeleken met traditionele sterilisatiemethodes voor spenen (uitkoken).
Vervang fopspenen om hygiënische redenen nadat ze 4 weken zijn gebruikt.