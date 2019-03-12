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  • Snelle, intelligente verwarming
  • Snelle, intelligente verwarming

Niet meer leverbaar

Philips AventDigitale flesverwarmer

SCF260/37

3
| (129) Reviews & awards
Snelle, intelligente verwarming
Met de digitale fles- en babyvoedingverwarmer kun je de voeding van je baby snel en veilig verwarmen. De geavanceerde technologie berekent automatisch de verwarmingstijd. Je hoeft alleen maar een paar startopties te selecteren en de verwarmer doet de rest.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Meerdere ultrasnelle verwarmingsopties

Snelle, intelligente verwarming

  • 220 - 240 V

Opwarmtijd wordt automatisch berekend

Opwarmtijd wordt automatisch berekend

De Philips Avent digitale flesverwarmer berekent automatisch hoeveel opwarmtijd nodig is voor het specifieke type voeding, de hoeveelheid en de begintemperatuur. De voeding wordt gelijkmatig verwarmd zonder hete plekken. Geen risico van oververhitting dankzij automatische uitschakeling.

Snelle en gelijkmatige opwarming dankzij stoomregulatie

Snelle en gelijkmatige opwarming dankzij stoomregulatie

Met de Philips Avent digitale flesverwarmer verwarm je de voeding van je baby snel en gelijkmatig. In minder dan 2 minuten verwarm je 125 ml melk tot kamertemperatuur.

Gebruiksvriendelijk digitaal display

Gebruiksvriendelijk digitaal display

Het digitale display van de Philips Avent digitale flesverwarmer is zeer gebruiksvriendelijk. Je blijft gedurende het hele proces op de hoogte en kunt meteen zien wanneer de voeding klaar is.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.0

van 5

129

Reviews & awards

12/03/2019

Nederland

Nederland

Erg handig

Veel gebruikt en ideaal voor flessen en babyvoeding!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

02/11/2017

Nederland

Nederland

Super snel en eenvoudig.

Fijn in gebruik. Mooi desing..super snel melk op temperatuur. Ik zal geen andere willen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

17/08/2014

Nederland

Nederland

Handig apparaat

Ik gebruik deze flessenwarmer op mijn werk op de babygroep. Hij is echt ideaal. Ik hoef niet telkens te voelen of het flesje wel warm genoeg is. Klaar is klaar, ja hij is niet heel warm maar dat komt omdat hij 37 graden wordt. Ik zag bij één van de reviews staan dat deze niet geschikt is voor borstvoeding, hier ben ik wel heel benieuwd naar. Mag er wel of geen borstvoeding in opgewarmd worden?

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Dit product wordt zonder fles geleverd

  2. Uitzondering: wij raden je af dit product te gebruiken met semitransparante, polypropyleen Philips Avent-flessen van 330 ml.