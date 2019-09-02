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  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd

Niet meer leverbaar

Philips AventFopspeen voor 's nachts

SCF176/28

3.4
| (30) Reviews & awards
Handig kalmeren bij bedtijd
Kalmeer je baby voor het slapengaan met de Philips Avent Classic Night Time-fopspeen: dankzij het handvat dat oplicht in het donker is de fopspeen 's nachts makkelijk te vinden. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Uniek handvat dat oplicht in het donker

Handig kalmeren bij bedtijd

  • Met handvat dat oplicht in het donker

  • 0-6 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Dankzij oplichtend handvat is de speen eenvoudiger te vinden in het donker

Dankzij oplichtend handvat is de speen eenvoudiger te vinden in het donker

We weten dat het belangrijk is om je kleintje weer in slaap te krijgen. Ons unieke handvat dat oplicht in het donker helpt je de fopspeen te vinden zonder dat je het licht hoeft aan te doen.*

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.4

van 5

30

Reviews & awards

02/09/2019

Deutschland

Deutschland

Leuchtet noch lange im dunkeln.

Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht

02/09/2019

Deutschland

Deutschland

Leuchtet noch lange im dunkeln.

Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht

25/01/2013

Deutschland

Deutschland

nicht mehr ohne

Wir sind super zufrieden mit den Schnullern. Entgegen der ersten Bewertung haben unsere Schnuller zwei Aussparungen wie die normalen Avent Schnuller auch. Klar lässt die leuchtkraft nach einer weile nach aber für die unruhige Einschlafphase reicht es allemal.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Houd het oplichtende handvat vóór gebruik in het licht.

  2. Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012

  3. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  4. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  5. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  6. Fabrikant van het jaar 2014