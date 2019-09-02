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Niet meer leverbaar
SCF176/28
Met handvat dat oplicht in het donker
0-6 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
We weten dat het belangrijk is om je kleintje weer in slaap te krijgen. Ons unieke handvat dat oplicht in het donker helpt je de fopspeen te vinden zonder dat je het licht hoeft aan te doen.*
Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
3.4
van 5
30
Reviews & awards
GinaP
02/09/2019
Deutschland
Leuchtet noch lange im dunkeln.
Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht
Nuna
02/09/2019
Deutschland
Leuchtet noch lange im dunkeln.
Ich habe das Produkt vor einigen Wochen zum testen zur Verfügung gestellt bekommen. Mein Kind hat nicht lange gebraucht um sich an den neuen Schnuller zu gewöhnen da wir mehrere Produkte von Avent haben. Ich kann es nur empfehlen, da es einem Nachts das Suchen erleichtert.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht
engelmitkanten
25/01/2013
Deutschland
nicht mehr ohne
Wir sind super zufrieden mit den Schnullern. Entgegen der ersten Bewertung haben unsere Schnuller zwei Aussparungen wie die normalen Avent Schnuller auch. Klar lässt die leuchtkraft nach einer weile nach aber für die unruhige Einschlafphase reicht es allemal.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Schnuller für die Nacht
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Houd het oplichtende handvat vóór gebruik in het licht.
Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Fabrikant van het jaar 2014