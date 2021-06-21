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Niet meer leverbaar
Voor essentieel comfort
0-6 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.5
van 5
129
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Sophie-27
21/06/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Heel fijn
Mijn dochter weigerd alle andere speentjes. Makkelijk schoon te maken, handig dat er een speekoort of doekje aan kan doen.
Voordelen
mooi dat de klueren niet zo vel zijn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen
Chenoa
10/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Leuk en fijn speen
Mijn baby boy vindt het speen heerlijk. Het is een fijn grote speen die je makkelijk kan vastpakken en aan jou kind geven.
Voordelen
Lekker groot
Nadelen
Alleen tijdens het bestellen, kan je geen kleuren van de spenen kiezen dus mijn baby boy loopt nu met een roze speen. Is niet erg maar ik had de blauwe graag gewild.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF169/33 Classic-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF169/33 Classic-fopspeen
MarianM
27/02/2020
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Goede speen, de kleine komt heerlijk tot rust
[Employee of philipsglobal] Sinds we deze speen hebben gebruiken we de andere speen niet meer. Deze speen geen rust en met de kleine zuigkracht kan hij deze goed in zijn mond onder controle houden. De vorige speen floepte er telkens uit. Goed aanrader! Zodra de speen erin gaat in bed zakt hij meestal zo weer in slaap snachts
Voordelen
Kan goed worden vast gepakt, geeft rust
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012
Fabrikant van het jaar 2014