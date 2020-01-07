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Alle series

  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
  • Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*

Philips AventTepelbeschermer

SCF153/03

4.5
| (14) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*
Tepelbeschermers zijn ontworpen om je te helpen borstvoeding te geven als je problemen ondervindt met je tepels of als het aanleggen van de baby moeite kost. Het ultradunne vlindervormige tepelschild maakt contact met de borst mogelijk voor de baby en helpt een band te scheppen terwijl je borstvoeding geeft.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Borstkolf

SCF395/01

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF395/31

Single electric rechargeable

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SCF396/31

Dubbel-elektrisch-en-oplaadbaar

Dubbel-elektrisch-en-oplaadbaar

SCF398/31

Elektrische borstkolf Advance

Elektrische borstkolf Advance

SCF391/11

Elektrische borstkolf

Elektrische borstkolf

SCF398/11

Makkelijk aanleggen voor je baby en zacht voor je huid*

Helpt je langer en prettiger borstvoeding te geven*

  • Speciaal gevormd voor huidcontact

  • Beschermt gevoelige tepels

  • Medium (21 mm)

  • 2 stuks

Speciaal gevormd voor huidcontact met je baby

Speciaal gevormd voor huidcontact met je baby

De ultradunne vlindervorm van onze tepelbeschermer is speciaal gevormd voor optimaal huidcontact met je baby. Dankzij de vorm maken zowel de neus als de kin van de baby contact met de borst zodat je kindje mamma's geur kan ruiken en haar huid kan voelen. Bevestig de beschermer net over het midden van je tepel zodat je baby de hele tepelhof goed kan aanzuigen. Geniet van de band die je met je baby opbouwt terwijl je je tepels beschermt.

Ontworpen om problemen met aanleggen te verminderen

Ontworpen om problemen met aanleggen te verminderen

We hebben onze tepelbeschermers zo ontworpen dat ze problemen met aanleggen in een vroeg stadium verminderen en je langer borstvoeding kunt geven. De tepelbeschermer biedt uitkomst voor moeders met platte of ingetrokken tepels en baby's met een zwakke zuigtechniek of mondafwijkingen, doordat de tepelbeschermer zorgt voor een tepelvorm waardoor je je baby eenvoudig kunt aanleggen en waardoor de tepel rechtop blijft staan tijdens de pauzes bij het voeden.

Gemaakt voor gevoelige, zere of pijnlijke tepels

Gemaakt voor gevoelige, zere of pijnlijke tepels

Tepelbeschermers zijn gemaakt om het voeden aangenamer te maken bij broze, gebarsten of pijnlijke tepels. Ze kunnen het schuren en het uitrekken van de tepels bij het geven van borstvoeding verminderen, zodat je je baby op je gemak de beste melk kunt geven.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

14

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Voordelen

Work as intended, no pain!

Nadelen

Found it a bit fiddly at first.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Voordelen

Nothing koi

Nadelen

Nothing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. bij platte, ingetrokken, broze, gevoelige, gebarsten of pijnlijke tepels en voor baby’s die moeite hebben met aanleggen

  2. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  3. Dit gedeelte bevat meningen van consumenten over het product. Philips neemt afstand van de inhoud die consumenten in dit gedeelte hebben ingevoerd. Derhalve zijn eventuele technische gegevens en/of adviezen over het gebruik van het product in deze inhoud niet bedoeld als officiële Philips-informatie.