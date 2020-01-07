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Speciaal gevormd voor huidcontact
Beschermt gevoelige tepels
Medium (21 mm)
2 stuks
De ultradunne vlindervorm van onze tepelbeschermer is speciaal gevormd voor optimaal huidcontact met je baby. Dankzij de vorm maken zowel de neus als de kin van de baby contact met de borst zodat je kindje mamma's geur kan ruiken en haar huid kan voelen. Bevestig de beschermer net over het midden van je tepel zodat je baby de hele tepelhof goed kan aanzuigen. Geniet van de band die je met je baby opbouwt terwijl je je tepels beschermt.
We hebben onze tepelbeschermers zo ontworpen dat ze problemen met aanleggen in een vroeg stadium verminderen en je langer borstvoeding kunt geven. De tepelbeschermer biedt uitkomst voor moeders met platte of ingetrokken tepels en baby's met een zwakke zuigtechniek of mondafwijkingen, doordat de tepelbeschermer zorgt voor een tepelvorm waardoor je je baby eenvoudig kunt aanleggen en waardoor de tepel rechtop blijft staan tijdens de pauzes bij het voeden.
Tepelbeschermers zijn gemaakt om het voeden aangenamer te maken bij broze, gebarsten of pijnlijke tepels. Ze kunnen het schuren en het uitrekken van de tepels bij het geven van borstvoeding verminderen, zodat je je baby op je gemak de beste melk kunt geven.
4.5
van 5
14
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Voordelen
Work as intended, no pain!
Nadelen
Found it a bit fiddly at first.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Voordelen
Nothing koi
Nadelen
Nothing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF153/03 Nipple Shield
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
bij platte, ingetrokken, broze, gevoelige, gebarsten of pijnlijke tepels en voor baby’s die moeite hebben met aanleggen
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Dit gedeelte bevat meningen van consumenten over het product. Philips neemt afstand van de inhoud die consumenten in dit gedeelte hebben ingevoerd. Derhalve zijn eventuele technische gegevens en/of adviezen over het gebruik van het product in deze inhoud niet bedoeld als officiële Philips-informatie.