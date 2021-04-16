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  • Voedingsproducten eenvoudig schoonmaken en onderhouden

Philips AventFles- en speenborstel

SCF145/06

4.4
| (48) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Voedingsproducten eenvoudig schoonmaken en onderhouden
De Philips Avent-flessenborstel heeft een speciaal ontwikkelde gebogen borstel en een geribbeld uiteinde, om alle soorten flessen, spenen en producten voor babyvoeding effectief te kunnen schoonmaken. De duurzame, dicht op elkaar geplaatste borstelharen reinigen veilig en zonder krassen.
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Voedingsproducten eenvoudig schoonmaken en onderhouden

  • Flesaccessoires

Flesborstel met gebogen borstel voor eenvoudig reinigen

Flesborstel met gebogen borstel voor eenvoudig reinigen

Met de speciaal gebogen borstel en het geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van alle flessen met een wijde hals, spenen en voedingsproducten bereiken en deze grondig reinigen.

Uniek ontwerp van handvat en uiteinde

Gebogen borstel en geribbeld uiteinde om alle hoekjes van voedingsflessen met een wijde hals te bereiken. Met het geribbelde uiteinde maak je de binnenkant van spenen schoon.

Duurzame, dicht op elkaar geplaatste borstelharen voor grondig reinigen

Duurzame, dicht op elkaar geplaatste borstelharen voor het grondig reinigen van alle flessen, spenen en andere voedingsproducten voor baby's

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

48

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

16/04/2021

Nederland

Nederland

soepel design dat bij alle kleine hoekjes kan

simpel, soepel design. twee borstels waardoor je goed bij kleine hoekjes kan. in een paar seconde schoongemaakt.

Voordelen

soepel design, twee borstels, kan ook bij de kleine hoekjes

Nadelen

de kleur is een beetje opvallend, naturel had mooier geweest

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel

06/04/2021

Nederland

Nederland

Geweldige borstel

Ik zou deze flessenborstel aan iedereen aanraden wie problemen heeft met het schoonhouden van zijn flesjes. Met deze Philips flessenborstel zijn je flessen super snel schoon. Door de stevige borstel neemt hij alle melk resten uit de fles snel weg. In vergelijking met andere borstels is de vorm perfect voor onze flessen. Wij hadden veel eerder deze borstel moeten aanschaffen.

Voordelen

Stevige handgreep en stevige borstel

Nadelen

Borstel haren gaan snel uit elkaar staan waardoor de stevigheid iets minder word.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel

06/04/2021

Nederland

Nederland

Goed formaat, raakt ieder oppervlak.

Hygiëne is belangrijk, juist met deze flessenborstel die ieder oppervlak raakt en de juiste lengte heeft is dit de ideale borstel.

Voordelen

Formaat, ligging in de hand, schoonmaak kanjer

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel

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