Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Flesaccessoires
Met de speciaal gebogen borstel en het geribbelde uiteinde kun je alle hoekjes van alle flessen met een wijde hals, spenen en voedingsproducten bereiken en deze grondig reinigen.
Gebogen borstel en geribbeld uiteinde om alle hoekjes van voedingsflessen met een wijde hals te bereiken. Met het geribbelde uiteinde maak je de binnenkant van spenen schoon.
Duurzame, dicht op elkaar geplaatste borstelharen voor het grondig reinigen van alle flessen, spenen en andere voedingsproducten voor baby's
4.4
van 5
48
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
van emmerik
16/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
soepel design dat bij alle kleine hoekjes kan
simpel, soepel design. twee borstels waardoor je goed bij kleine hoekjes kan. in een paar seconde schoongemaakt.
Voordelen
soepel design, twee borstels, kan ook bij de kleine hoekjes
Nadelen
de kleur is een beetje opvallend, naturel had mooier geweest
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel
PeerKe87
06/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldige borstel
Ik zou deze flessenborstel aan iedereen aanraden wie problemen heeft met het schoonhouden van zijn flesjes. Met deze Philips flessenborstel zijn je flessen super snel schoon. Door de stevige borstel neemt hij alle melk resten uit de fles snel weg. In vergelijking met andere borstels is de vorm perfect voor onze flessen. Wij hadden veel eerder deze borstel moeten aanschaffen.
Voordelen
Stevige handgreep en stevige borstel
Nadelen
Borstel haren gaan snel uit elkaar staan waardoor de stevigheid iets minder word.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel
AntonBX
06/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Goed formaat, raakt ieder oppervlak.
Hygiëne is belangrijk, juist met deze flessenborstel die ieder oppervlak raakt en de juiste lengte heeft is dit de ideale borstel.
Voordelen
Formaat, ligging in de hand, schoonmaak kanjer
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF145/06 Fles- en speenborstel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.