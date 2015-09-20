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Niet meer leverbaar
De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
Philips Lumea IPL is de effectiefste draadloze IPL oplossing om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.
Voor gebruik op lichaam en gezicht
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>140.000 lichtpulsen
Snoerloos ontwerp
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.
Prijzen
4.0
van 5
108
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Anne006
20/09/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Al na één keer gebruiken resultaat!
Een aanrader! In het begin moet je er even de handigheid in vinden maar dat is het waard! Haartjes worden pijnloos verwijderd, bij mij al na één keer gebruiken resultaat. Ik ben erg tevreden en zou het product zeker aanbevelen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2006/11 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2006/11 IPL Lichtontharing
Anitazob
30/08/2015
Nederland
Snel en goed resultaat
ik heb deze nu 4 keer gebruikt en zie dat mijn haargroei met de helft verminderd is. Kan niet wachten tot het helemaal weg is. Ik ben eerst begonnen met mijn oksels om te kijken en nu zijn ook mijn benen aan de beurt. Ik doe het niet zo nauwkeurig, merk vanzelf wel wat ik gemist heb ;) Ben circa maar 5 minuten in totaal bezig. Het enige minpunt wat ik heb gevonden is het handvat. Dat is best wel groot voor mijn hand, maar niet te groot.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2006/11 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2006/11 IPL Lichtontharing
JacquelineHR
30/08/2015
Nederland
Snel en goed resultaat
ik heb deze nu 4 keer gebruikt en zie dat mijn haargroei met de helft verminderd is. Kan niet wachten tot het helemaal weg is. Ik ben eerst begonnen met mijn oksels om te kijken en nu zijn ook mijn benen aan de beurt. Ik doe het niet zo nauwkeurig, merk vanzelf wel wat ik gemist heb ;) Ben circa maar 5 minuten in totaal bezig. Het enige minpunt wat ik heb gevonden is het handvat. Dat is best wel groot voor mijn hand, maar niet te groot.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2006/11 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2006/11 IPL Lichtontharing