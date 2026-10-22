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Niet meer leverbaar

SBD6000/05

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Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics voor een dynamisch geluid

Geniet van een dynamisch geluid en een krachtige bass uit uw ShoqBox met XSL Acoustics. Het indrukwekkende geluid ontstaat door heldere treble- en middentonen te combineren met een krachtige bass. Hightech materialen zoals een titanium kegel en een neodymium-magneet zorgen voor het geluid dat bijna twee keer zo krachtig is als geluid van een traditionele luidspreker van hetzelfde formaat. De nauwkeurige afstemming van de luidsprekerdriver, de compacte akoestische architectuur en de circuits zorgen voor een ongehoord dynamisch geluid vanuit de kleine behuizing.

Metalen speakergrill beschermt de luidsprekerdrivers

De metalen speakergrill laat geluidsgolven ongehinderd door, terwijl het de onderdelen van de luidsprekerdrivers beschermt.

Technische specificaties

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