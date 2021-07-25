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Niet meer leverbaar
SkinGlide-ringen
GentlePrecisionPRO-mesjes
SmartClick-baardstyler
Geniet van een comfortabele scheerbeurt met de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating die zijn voorzien van microbolletjes. Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes verminderen de wrijving en weerstand tussen het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.
Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld om alleen haar te scheren, geen huid. V-vormige mesjes leiden de huid weg van de mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen.
Onze scheerhoofden draaien eenvoudig in 5 richtingen en volgen zo voorzichtig alle contouren van uw gezicht en hals. Er is bij het scheren minder druk nodig, waardoor de belasting van de huid wordt geminimaliseerd.
Prijzen
4.1
van 5
2712
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Kanjer
25/07/2021
Nederland
Goede keus
Het Philips scheerapparaat voldoet aan alle verwachtingen, de techniek en levensduur geven de voorkeur bij mij. Ook deze maak korte metten met steuge haartjes en scheert super glad, ik vind het een aanrader, altijd al een Philips gehad!
Voordelen
Licht goed in de hand
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
LLBtje
05/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Een zeer goed scheerapparaat
Het scheerapparaat bevalt prima. Na een leven lang met het mes gescheerd te hebben, is dit misschien niet zo glad maar wel glad genoeg. In voorkomende gevallen misschien een tweede keer scheren als je `s avonds nog weg moet. En de tondeuse erop doet het ook prima.
Voordelen
goed vast te houden, snoerloos te gebruiken en de accu gaat lang genoeg mee voor hij weer opgeladen moet worden
Nadelen
niet kunnen ontdekken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7510/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
jostieeen
16/07/2020
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
heel fijn scheerapparaat
[Employee of philipsglobal] ik scheer al zeker 40 jaar met een philishav ik kan iedereen dat aanraden nu heb ik de 7000 bevald mijn zeer goed ik kan weer jaren vooruit
Voordelen
ligt lekker in de hand scheert glad het zelfde als met een mes makkelijk schoon maken
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7370/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7370/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid - in vergelijking met andere Philips-scheerapparaten