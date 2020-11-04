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Niet meer leverbaar
ComfortCut-messysteem
30 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Ons ComfortCut-messysteem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid en beschermt deze.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel nat en droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.
4.1
van 5
167
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
04/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Product voldoet gelijk voorganger
Actie prijs bij winkelketen was even duur dan een set nieuwe messen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Wupke
17/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Hele mooie kwalitijd prijs verhouding
Mooi apparaat ligt prettig in de hand en scheerd je lekker glad en dat voor die prijs
Voordelen
Lekker glad geschoren
Nadelen
Druk hem tijdens het scheren wel eens uit aan en uit knop zit niet helemaal goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Codymuis
11/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Goed product voor goede prijs
Geweldig scheerapperaat ligt lekker in de hand dankzij zijn vorm,de flexibele kop bereikt elke plek in het gezicht moeiteloos waardoor ik mij gladder scheer als dat ik met een scheermes scheer,ook bij nat scheren met dit apperaat voldoet het zeker aan mijn verwachting ten opzichte van een gewoon scheermes,ook de aanschaf prijs is voor dit product niet verkeerd daar goedkoop immers niet duurkoop behoeft te zijn dat bewijst dit apperaat zeker
Voordelen
Zie revieuw
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering