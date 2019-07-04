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Niet meer leverbaar

Scheerunit

RQ12/40

2.8

| (336) Reviews & awards

Vervangingsset voor optimaal resultaat

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale prestaties van uw Philips-scheerapparaat.

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Vervangingsset voor optimaal resultaat

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak van het elektrische scheerapparaat glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren van het elektrische scheerapparaat hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

336

Reviews & awards

04/07/2019

Nederland

Nederland

Goed geluisterd naar je klanten!

Het was weer eens tijd voor nieuwe scheerhoofden, dus snel naar de winkel voor nieuwe. Ik las verschillende reviews, en was benieuwd of Philips nu daadwerkelijk afgestapt was van de gevoelige oranje plastic ringetjes. En ja hoor! Ze zijn weg! Nu zit er tussen het kunststof een metalen ring en de hoofden zitten bij de /70 versie weer goed op hun plek met metalen ringen en zijn weer zonder dat oranje hulpstuk los te halen. Hij scheert weer als nieuw! Ook zit er weer een plastic beschermkapje bij.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

19/01/2019

Nederland

Nederland

Alle negatieve reviews kunnen m.i. overboord!

Ik had alle reviews gelezen en twijfelde echt of ik wel de originele dure RQ12 scheerkop wilde kopen. Eerst tóch een Japanse vervanger geprobeerd maar na een maand heb ik besloten om weer geld uit te geven om de (veel duurdere) RQ12+ te kopen. Nu de nieuwe 9000 SensoTouch kop op het scheerapparaat zit, denk ik nog even terug aan 2014. Die eerste kop was perfect en in 2016 kwam een waardeloze vervanger met oranje ringetjes. Een dikke frustratie. Gelukkig heeft Philips naar de gebruikers geluisterd. Nu heb ik weer "lift and cut" mesjes die snel en diep scheren. Met de nieuwe grijze ringen zitten de mesjes veel beter in de kop en kunnen schoongemaakt of weggehaald worden zonder zo'n extra oranje hulpapparaatje. O ja, over twee jaar zijn nu ook de 9000 losse scheermesjes te koop zodat je dan niet de hele kop hoeft te vervangen. Ook die klacht hebben ze opgeheven. Hulde aan de ontwikkelafdeling van Philips. Nog een kleinigheid: Op de Philips website staan twee soorten die bijna vergelijkbaar in prijs zijn. Misschien is het handig om de omschrijving te verduidelijken. Dan weet je waarom je de ene of de andere moet kiezen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

26/09/2017

Nederland

Nederland

Pefect product

Super het product van Philips aan iedereen aan te raden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

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