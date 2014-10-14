Geachte klant, Jammer om te horen dat u minder tevreden bent over het scheerresultaat van uw nieuwe scheerapparaat. Omdat u het gewend bent om een scheerapparaat te gebruiken, weet u waarschijnlijk al hoe u het beste resultaat kunt verkrijgen. Dit doet u namelijk door tijdens het scheren zowel rechte als cirkelvormige bewegingen te maken. Bovendien is een goed onderhoud erg belangrijk voor het verkrijgen van een glad scheerresultaat. Wanneer u een nieuw scheerapparaat aankoopt, kan het echter een tijdje duren vooraleer uw huid zich aanpast aan het nieuwe toestel. Als u gemiddeld drie keer per week scheert, rekenen we op een periode van drie weken. De tijd die nodig is voor de aanpassing kan echter langer duren wanneer u, naast het nieuwe scheerapparaat, ook andere scheermethoden gebruikt. We raden daarom aan om enkel het nieuwe scheerapparaat te gebruiken. Ten slotte is het handig om te experimenteren met nat en droog scheren. U kunt dan ontdekken wat u het prettigst vindt en hoe u het beste resultaat verkrijgt. Met vriendelijke groet, Philips Webcare