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Niet meer leverbaar
DualPrecision en GyroFlex 2D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer en opbergetui
Jet Clean-systeem
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
4.1
van 5
77
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
a31948
14/10/2014
Nederland
Uitstekend apparaat
Uitstekend scheerapparaat, scheert perfect, gemakkelijk in gebruik en schoon te maken met de bijgeleverde schoonmaakunit. Zeer tevreden en voor eenieder aan te bevelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
koeni47
30/09/2013
Nederland
Geverifieerde koper
precies wat ik verwachte
De Philips SensoTouch RQ1185CC scheerapparaat is een prima scheerapp. voor een juiste prijs/kwaliteit verhouding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
nozum
21/07/2013
Nederland
Geel goed product
Hooge kwalitet . Baterijen lange tijd niet moeten laden. en goed lege met hand
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.