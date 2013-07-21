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Niet meer leverbaar
DualPrecision en GyroFlex 2D
45 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
Prijzen
4.0
van 5
443
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
aenrhen
21/07/2013
Nederland
het is een geweldig product
het krijgt van mij een 9 omdat ik nooit een 10 geef want het kan natuurlijk altijd beter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
rolo2811
21/07/2013
Nederland
het is een geweldig product
het krijgt van mij een 9 omdat ik nooit een 10 geef want het kan natuurlijk altijd beter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
watje
13/07/2013
Nederland
goed
makkelijk scheren en soepel de koppen over je kin heen snel op geladen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.