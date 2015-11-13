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Niet meer leverbaar
Moeiteloos de perfecte baard
Style uw baard zoals u wilt met de baardtrimmer. Precisie van 1 mm tot 10 mm.
Nauwkeurigheidsinstellingen van 1 mm
Roestvrijstalen messen
10 uur laden/45 min. draadloos gebruik
Stel de trimmer in op de laagste stand voor een perfecte stoppelbaard van drie dagen, net 1 mm lang.
Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel: van een korte baard van 1 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 1mm.
De zelfslijpende stalen mesjes van de Philips 3000 baardtrimmer blijven net zo scherp en effectief als op dag en leveren een perfecte maar beschermende afwerking, telkens weer.
4.1
van 5
18
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
adi15
13/11/2015
Nederland
Awesome and low priced.
I've used this product only twice and already used to it. Easy to use and very compact. It has 10 attachments for different lengths. you can also use without those attachments. Easy to clean.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer
Alfred55
29/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
dit apparaat doet wat het moet doen
Ik gebruik dit apparaat naar volle tevredenheid, echter de meerwaarde die dit apparaat biedt zit 'm in de extra informatie die uitsluitend via de site, na registratie van het product, op www.philips.com/welcome wordt gegeven waarvan de twee belangrijkste zijn: A: Het apparaat moet nadat de batterij door gebruik helemaal leeg is (dit moet omdat bij het tussentijds opladen het zogenaamde memory effect optreedt) het bij de eerste keer opladen 30 uur aan het oplaadapparaat verbonden moet zijn. B: Optimale werking wordt gegarandeerd door het apparaat in verschillende richtingen over het gezicht te halen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer
Ruurd1965
08/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima aankoop ,doet wat het beloofd!
Prima aankoop,doet echt wat het beloofd. Ben altijd wat sceptisch met aankopen via internet. Maar dit was een goed ! Prima trimmer Scherp Makkelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer
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