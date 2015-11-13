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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 3000baardtrimmer

QT4000/15

4.1

| (18) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Moeiteloos de perfecte baard

Style uw baard zoals u wilt met de baardtrimmer. Precisie van 1 mm tot 10 mm.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

De handigste manier om uw baard te verzorgen

Moeiteloos de perfecte baard

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 1 mm

  • Roestvrijstalen messen

  • 10 uur laden/45 min. draadloos gebruik

Precisie van 1 mm

Precisie van 1 mm

Stel de trimmer in op de laagste stand voor een perfecte stoppelbaard van drie dagen, net 1 mm lang.

Lengtestanden eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 1-10 mm

Lengtestanden eenvoudig selecteren en vergrendelen, van 1-10 mm

Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel: van een korte baard van 1 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 1mm.

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

De zelfslijpende stalen mesjes van de Philips 3000 baardtrimmer blijven net zo scherp en effectief als op dag en leveren een perfecte maar beschermende afwerking, telkens weer.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

18

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

2

13/11/2015

Nederland

Nederland

Awesome and low priced.

I've used this product only twice and already used to it. Easy to use and very compact. It has 10 attachments for different lengths. you can also use without those attachments. Easy to clean.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

29/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

dit apparaat doet wat het moet doen

Ik gebruik dit apparaat naar volle tevredenheid, echter de meerwaarde die dit apparaat biedt zit 'm in de extra informatie die uitsluitend via de site, na registratie van het product, op www.philips.com/welcome wordt gegeven waarvan de twee belangrijkste zijn: A: Het apparaat moet nadat de batterij door gebruik helemaal leeg is (dit moet omdat bij het tussentijds opladen het zogenaamde memory effect optreedt) het bij de eerste keer opladen 30 uur aan het oplaadapparaat verbonden moet zijn. B: Optimale werking wordt gegarandeerd door het apparaat in verschillende richtingen over het gezicht te halen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

08/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aankoop ,doet wat het beloofd!

Prima aankoop,doet echt wat het beloofd. Ben altijd wat sceptisch met aankopen via internet. Maar dit was een goed ! Prima trimmer Scherp Makkelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 