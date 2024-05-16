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StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

QS6141/33

4.2

| (30) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

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4.2

van 5

30

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

16/05/2024

Deutschland

Deutschland

Beste Produkt als Rasierer und Schneider.

Beste Rasierer und Schneider gerät seit ich Jahren benutze

Voordelen

Sehr gute gerät

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler

Datum gebruik 2022-05-16

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Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler

Datum gebruik 2022-05-16

27/04/2014

Deutschland

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Ein geniales Produkt

Ein geniales Produkt welches meinen bisherigen Rasierer und Langhaar-/Bart-Schneider klaglos ersetzen wird. Normalerweise trage ich einen „3 Tage Bart“ welchen ich einfach mit einem Bartschneider ohne Längenaufsatz schneide und anschließend mit einem Trockenrasierer Bereiche wie Hals und Wangen rasiere. All dieses kann ich nun mit einem einzigen Gerät erledigen, was besonders auf Reisen enorm praktisch ist. Der Rasierer funktioniert trocken sehr gut, ohne dass größere Hautirritationen, bei meiner doch eher empfindlichen Haut aufgetreten sind. Den Einsatz von Rasierschaum oder Rasiergel habe ich daher noch gar nicht getestet. Ein Highlight ist der „Style-Shaver“, also der Langhaar bzw. Bartschneider. Durch einfaches drehen des Kopfes kann zwischen dem breiteren 32mm oder dem 15mm Trimmer für die Detail Bereiche gewählt werden. Die Scherblätter sind scharf und schneiden den Bart ohne ziepen. Die abgerundeten Spitzen sorgen besonders an empfindlichen Stellen dafür das, eine Rasur ohne ziepen und piksen oder gar Verletzungen möglich ist. Der Kammaufsatz lässt sich durch das „Zoom-Wheel“ in 12 Stufen einstellen, und ist vor unabsichtlichem zusammenschieben gesichert. Das Gerät ist komplett Wasserdicht, was eine Reinigung besonders einfach macht. Mein alter Bartschneider konnte zwar unter fließendem Wasser gereinigt werden, man musst allerdings immer extrem aufpassen, da Bereiche wie Ein-/Ausschalter und Stromanschluss nicht mit Wasser in Berührung kommen durften. Dieses Problem entfällt bei dem Philips StyleShaver nun komplett. Ich habe mich damit testweise unter der Dusche rasiert, was ohne Einschränkungen möglich war (leider fehlt in der Bedienungsanleitung ob und in wie weit das gerät in Kombination mit Wasser betrieben werden darf.) Abschließend kann man sagen, das macht Gerät einen soliden, gut verarbeiteten Eindruck und wird meinen bisherigen Rasierer und Bartschneider in Rente schicken.

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Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler

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24/04/2014

Deutschland

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modernes Design

Der Philips Style Shaver ist bis jetzt der beste Bartschneider welchen ich hatte. er liegt ausgezeichnet in der Hand. Man hat für jedes neue Bartstyling die richtigen Aufsätze. Auch die Akkulaufzeit ist super. Hier kann man eigentlich nichts vermissen.

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