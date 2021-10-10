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Dagen
15
u
Uren
44
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Minuten
08
s
Seconden
Niet meer leverbaar
Professionele precisie
Deze Philips-tondeuse is voor maximale precisie ontworpen, met een digitaal display en de meeste lengte-instellingen op de markt. Tot 60 minuten snoerloos gebruik met één keer snel opladen. Voor de juiste stijl, altijd weer.
Titaniummesjes
41 lengtestanden
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Kam, schaar en opbergtas
Geavanceerde titaniummesjes voor superieure knipresultaten en langdurige scherpte
Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor alle voltages en hebben nooit olie nodig.
Klap het hoofd eenvoudig open en het spoel het af onder de kraan om het schoon te maken.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
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4.2
van 5
703
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Fenama
10/10/2021
Nederland
QC5380/32 aan vervanging toe.
Na 7 jaar trouwe dienst heeft mijn hairclipper de moed opgegeven. Iedere 14 dagen deed hij trouw zijn dienst maar nu zijn toch uiteindelijk de mesjes versleten waardoor hij zijn snelheid niet kan behouden. Hij mag nu gaan uitrusten. Ik heb een vervanging gevonden in de vorm van de HC9450/15. Hopen dat deze ook zo lang meegaat.
Voordelen
Ligt goed in de hand en doet waarvoor hij staat.
Nadelen
Ik heb er geen ontdekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse
Datum gebruik 2019-10-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse
Datum gebruik 2019-10-10
Rob de tuinman
24/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Tondeuse
Fijn in de hand liggend en vele malen stiller dan de vorige
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse
Datum gebruik 2020-04-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse
Datum gebruik 2020-04-24
Brabhar
07/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekend
Uitstekende tondeuse prettig in de hand liggend en veel mogelijkheden wat betreft de in te stellen haarlengte. Kortom voldoet geheel aan de eisen welke ik gesteld had aan dit product.
Voordelen
instellingen, prettig in de hand liggend
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse
Datum gebruik 2019-04-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse
Datum gebruik 2019-04-07
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