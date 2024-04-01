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PX840T/05
Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
Het Philips PX840T draagbare geluidssysteem speelt moeiteloos muziek af van uw favoriete bronnen: Bluetooth, USB, CD en FM/MW-radio. De ingebouwde, dynamische verlichting en het uitgangsvermogen van 50 W zorgen voor de ultieme luisterervaring.
Bluetooth
50 W
Dynamisch licht
Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
3.4
van 5
11
Reviews & awards
01/04/2024
United Kingdom
8 years old and still works perfectly
I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.
Voordelen
Can use CDs and Bluetooth has lasted so long
Nadelen
they’ve discontinued it!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine
Datum gebruik 2022-04-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine
Datum gebruik 2022-04-01
Denis1810
06/07/2016
Deutschland
Optisch ein hingucker
Das Produkt bietet Ihnen viele Möglichkeiten Es bietet Ihnen ein umfangreiches Musik Erlebniss egal ob mit CD USB oder einem smartphone der Sound ist klasse für die 50 Watt für unterwegs ist es auch top da man das Gerät mit Batterien betreiben kann ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD-Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD-Soundmachine
solmaxim98
22/04/2016
Deutschland
Perfekt für entspannte Abende auf der Terasse oder kleine Partys
Ich habe die Box direkt von Philips zu Produktestzwecken bekommen und bin positiv überrascht. Doch fangen wir vorne an: Die Box kam sicher verpackt hier an und empfindliche Lackteile waren sauber mit Folie überklebt. Was mir auch gefiel war die simple Verpackung, so dass man das Gerät direkt testen kann. Von außen macht die Box einen soliden Eindruck und mutet wie ein moderner Ghetto - Blaster an. Was mir sehr gefällt, ist das große Volumen-Rad in der Mitte. Direkt darüber befindet sich das Display, welches meiner Meinung nach etwas alt wirkt und durchaus hätte größer ausfallen können. Doch lässt sich alles super ablesen und auch bei Sonneneinstrahlung erkennt man noch alles gut. Um das Rad herum sind die Knöpfe für die verschiedene Modi etc. diese fallen recht groß aus und sind auch im dunklen gut zu spüren, jedoch braucht man ein wenig um zu wissen wo man was umstellt, da die Knöpfe über keine Beleuchtung verfügen. Aber das haben auch die wenigsten Boxen. Apropos Beleuchtung. Die Zwei Front-Boxen werden durch 2 außen angebrachte LED's beleuchtet, welche entweder im Takt der Musik wechseln oder sanfte Übergänge bieten. Zwar sollte man jetzt keine Highend Partystrahler erwarten, aber Ich selbst finde das eigentlich ganz cool, da es eine schöne Atmosphäre schafft. Vor allem in dunklen Räumen oder wenn man nachts auf der Terrasse sitzt strahlt die Box etwas Cooles dadurch aus und erregt immer wieder neugierige Blicke. Dazu lässt sich auch sagen, dass die Box über ein Batteriefach verfügt, was einem lästigen Kabelsalat erspart. An sich ganz praktisch, ich hätte mir aber einen eingebauten Akku gewünscht, der sich einfach an der Steckdose laden lässt. Direkt vorweg: Der Sound ist super! Ich bin jemand der viel Musik hört, sei es Rap, Partymusik mit viel Bass oder auch ruhige Musik mit wenig Bass. Die Anlage gibt alles super wieder. Stimmen sind sehr klar, aber der Bass kommt auch gut zur Geltung. Die Lautstärke der Box ist auch mehr als zufriedenstellend und selbst bei voller Lautstärke bleibt alles klar. Ein weiterer Vorteil der Box sind ihre Schnittstellen. Sei es Bluetooth, Aux, CD, USB oder auch Radio. Ich selber höre meistens über mein Handy/Bluetooth Musik was ausgezeichnet klappt. Auch lässt sich einfach an der Box das nächste Lied anspielen oder auch pausieren. Ein Vorteil wenn das Handy gerade mal am anderen Ende des Raums liegt, was die Bluetooth Reichweite durchaus zulässt. Was hier nur stört ist das Fehlen einer Fernbedienung. Ich finde in diesem Preissegment sollte eine Fernbedienung schon dabei sein, da man die Lautstärke nichtüber das Handy regulieren kann. Fazit: Der Sound der Box ist echt gut und auch ihre Verarbeitung so wie ihr Design gefallen mir gut. Die LED's bieten ein kleines Highlight und sind Hingucker. Zum transportieren finde ich die Box sogar schon etwas zu groß, was aber durchaus möglich wäre, da sie über einen Tragegriff verfügt. Alles in einem:Kann ich die Box jedem empfehlen der gerne auch mal lauter und in guter Qualität Musik hört. Vor allem jetzt für den Frühling und Sommer ist sie perfekt für die Terrasse.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD-Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
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