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Niet meer leverbaar
DVD- en DivX®-films voor onderweg
Ga zitten, zak lekker onderuit en geniet onderweg van films met de Philips PET716 met 7 inch TFT LCD-scherm. Nu kunt u overal en altijd uw favoriete DVD-, DivX®- en MPEG4-films en (MP3-)CD's afspelen en uw JPEG-afbeeldingen bekijken.
17,8 cm (7") LCD, breedbeeld
DivX-weergave
Deel uw films en digitale foto's met uw vrienden en familie. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot High Definition digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt voor een uitstekende weergave van beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.
MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.
Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home cinema-systemen.
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5.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Voordelen
Werkt op al mn DVD's supergoed
Nadelen
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler
Datum gebruik 2018-12-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler
Datum gebruik 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PET716 Lecteur de DVD portable
Datum gebruik 2026-10-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PET716 Lecteur de DVD portable
Datum gebruik 2026-10-14