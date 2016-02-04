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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

OTT2000B/12

3.5

| (12) Reviews & awards

Speel uw LP's weer af

De originele platenspeler doet denken aan de legendarische Philips AG4131-platenspeler uit 1965 en beschikt over een hoogwaardige luidspreker en een dynamische, uitgebalanceerde platenspeler. Daarnaast kunt u draadloos streamen via Bluetooth en rippen van USB voor MP3-opnamen.

Bekijk alle voordelen

met een platenspeler en draadloze muziekstreaming

Speel uw LP's weer af

  • Bluetooth®

  • Platenspeler voor vinyl langspeelplaten

  • LP, CD en FM rippen naar USB

  • 4 W

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Moderne interpretatie van het iconische retro-ontwerp

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

12

Reviews & awards

2

04/02/2016

België

België

Geverifieerde koper

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

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Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

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Deze review is gemaakt voor OTT2000B Microcadena clásica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OTT2000B Microcadena clásica

29/12/2017

Nederland

Nederland

aardig apparaat

nu enkele maanden in mijn bezit -aanvankelijk n beetje teleurgesteld nu vind ik 't toch wel een redelijk fijn apparaat

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Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

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