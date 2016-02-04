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Niet meer leverbaar
OTT2000B/12
Speel uw LP's weer af
De originele platenspeler doet denken aan de legendarische Philips AG4131-platenspeler uit 1965 en beschikt over een hoogwaardige luidspreker en een dynamische, uitgebalanceerde platenspeler. Daarnaast kunt u draadloos streamen via Bluetooth en rippen van USB voor MP3-opnamen.
Bluetooth®
Platenspeler voor vinyl langspeelplaten
LP, CD en FM rippen naar USB
4 W
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.5
van 5
12
Reviews & awards
dinav
04/02/2016
België
Geverifieerde koper
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
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Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000B Microcadena clásica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000B Microcadena clásica
Geert54
29/12/2017
Nederland
aardig apparaat
nu enkele maanden in mijn bezit -aanvankelijk n beetje teleurgesteld nu vind ik 't toch wel een redelijk fijn apparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000B Classic-microgeluidssysteem