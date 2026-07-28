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NA555/00
Krokant en mals, met tot 90% minder vet
Stoom tot perfectie voor een malse, verfijnde textuur
Airfry en stoom voor gelijkmatig gegaarde gerechten, zonder aanbranden
Zeg vaarwel tegen vetaanslag met stoomreiniging
De gepatenteerde RapidAir Plus-technologie met het unieke stervormige ontwerp laat hete lucht met een snellere luchtstroom rondom en door de ingrediënten circuleren, zodat alles gelijkmatig van binnen en buiten gaart en u heerlijke, zelfbereide maaltijden op tafel zet
Airfryer van 9 liter met 2 manden en stoomfunctie: de lade van 6 liter voor hoofdgerechten, frites en uw lievelingseten, en de lade van 3 liter voor bijgerechten en snacks. Er passen tot 1100 g frites, 1600 g groente of 12 kippenbouten in. In de grote mand past bovendien een volledige kip van 1,2 kg.
Bereidingstijden worden automatisch in 2 manden gesynchroniseerd zodat alle onderdelen van de maaltijd tegelijk klaar zijn
5.0
van 5
12
Reviews & awards
MichelleR
28/07/2026
Italia
Onderdeel van promotie
Due cotture in simultanea
Avevo già la friggitrice ad aria Philips ma senza la cottura a vapore e mi trovavo benissimo, ma questa è una spanna superiore. Cottura omogenea, possibilità di cotture diverse tra cestelli in simultanea e una affidabilità del marchio che non passa di certo inosservata. Assolutamente la migliore in circolazione secondo me! Non ne farete più a meno!
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
MariaTeresaM
12/07/2026
Italia
Onderdeel van promotie
Leggerezza nelle pietanze senza rinunciare al gusto
È la scoperta della vita un aiuto fondamentale nella vita quotidiana di una mamma con quattro figli cuoce in maniera simultanea più pietanze e anche in maniera sana con la modalità vapore addio, olio fritto tutto è più leggero ma con il solito gusto super croccante .. 1 vera svolta i tempi di cottura sono diminuiti rispetto a un forno tradizionale o alla cottura in padella, non fa eccessivo rumore! Facile ed intuitiva da utilizzare super approvata ￼
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
ElenaS
10/07/2026
Italia
Onderdeel van promotie
Un'ottima alleata in cucina
Ho testato a lungo il prodotto prima di recensirlo e, senza troppi giri di parole, posso certamente affermare che è stata un'esperienza molto positiva! La possibilità di cuocere in due modalità contemporaneamente - friggitrice ad aria e vaporiera - è un eccellente valore aggiunto. Potendo diversificare modi e tempi di cottura si possono preparare rapidamente piatti completi. Il tutto senza avere odori di fritto in cucina e nella massima sicurezza. È anche facile da pulire dopo l'utilizzo, soprattutto utilizzando apposite pirofile o carta da forno adatte a questo tipo di elettrodomestico. Le dimensioni non indifferenti sono l'unico difetto: è necessario disporre di adeguato spazio in cucina. In ogni caso, cucina spaziosa permettendo, consiglio questo modello a tutti coloro che non hanno ancora una friggitrice ad aria e anche a coloro che vogliono cambiare in meglio. Grazie Philips e grazie Influenster.
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
¹ In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse
² Externe labmeting, uitgaande van het vitamine C-gehalte in broccoli
³ Pas na ieder gebruik gedurende 15 minuten de functie voor stoomreiniging in de grote mand toe voor een optimaal resultaat
⁴ Bij de vergelijking wordt uitgegaan van het bereiden van een hele kip gedurende 80 minuten met gebruik van de functie stomen en airfryen, vergeleken met de functie airfryen
⁵ Externe smaaktest onder 30 Airfryer-gebruikers
⁶ Interne labmetingen NA55x met worstjes vergeleken met het gebruik van een A-klasse-oven. De resultaten kunnen per recept verschillen
⁷ Kippenpoten: tot wel 40% minder vet dan rauw