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Alle series

  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
  • Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd

5000-serieAirfryer met twee manden

NA555/00

5
| (12) Reviews & awards
Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd
U kunt nu verschillende ingrediënten op verschillende manieren bereiden zonder gedoe met allerlei potten en pannen. U kunt de bereidingsmethode kiezen die het beste bij de ingrediënten past: frituren, stomen of een combinatie van beide
Bekijk alle voordelen

De bereidingsmethode aanpassen aan de ingrediënten

Airfryen, Stomen, of gecombineerd - altijd een heerlijke maaltijd

  • Krokant en mals, met tot 90% minder vet

  • Stoom tot perfectie voor een malse, verfijnde textuur

  • Airfry en stoom voor gelijkmatig gegaarde gerechten, zonder aanbranden

  • Zeg vaarwel tegen vetaanslag met stoomreiniging

Krokant en gelijkmatig gegaard tot in de perfectie, met tot 90% minder vet ¹

Krokant en gelijkmatig gegaard tot in de perfectie, met tot 90% minder vet ¹

De gepatenteerde RapidAir Plus-technologie met het unieke stervormige ontwerp laat hete lucht met een snellere luchtstroom rondom en door de ingrediënten circuleren, zodat alles gelijkmatig van binnen en buiten gaart en u heerlijke, zelfbereide maaltijden op tafel zet

2 manden en 2 formaten voor elke maaltijd

2 manden en 2 formaten voor elke maaltijd

Airfryer van 9 liter met 2 manden en stoomfunctie: de lade van 6 liter voor hoofdgerechten, frites en uw lievelingseten, en de lade van 3 liter voor bijgerechten en snacks. Er passen tot 1100 g frites, 1600 g groente of 12 kippenbouten in. In de grote mand past bovendien een volledige kip van 1,2 kg.

Time de gerechten zodat ze tegelijk klaar zijn

Time de gerechten zodat ze tegelijk klaar zijn

Bereidingstijden worden automatisch in 2 manden gesynchroniseerd zodat alle onderdelen van de maaltijd tegelijk klaar zijn

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

12

Reviews & awards

4
3
2
1

28/07/2026

Italia

Italia

Due cotture in simultanea

Avevo già la friggitrice ad aria Philips ma senza la cottura a vapore e mi trovavo benissimo, ma questa è una spanna superiore. Cottura omogenea, possibilità di cotture diverse tra cestelli in simultanea e una affidabilità del marchio che non passa di certo inosservata. Assolutamente la migliore in circolazione secondo me! Non ne farete più a meno!

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

12/07/2026

Italia

Italia

Leggerezza nelle pietanze senza rinunciare al gusto

È la scoperta della vita un aiuto fondamentale nella vita quotidiana di una mamma con quattro figli cuoce in maniera simultanea più pietanze e anche in maniera sana con la modalità vapore addio, olio fritto tutto è più leggero ma con il solito gusto super croccante .. 1 vera svolta i tempi di cottura sono diminuiti rispetto a un forno tradizionale o alla cottura in padella, non fa eccessivo rumore! Facile ed intuitiva da utilizzare super approvata ￼

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Un'ottima alleata in cucina

Ho testato a lungo il prodotto prima di recensirlo e, senza troppi giri di parole, posso certamente affermare che è stata un'esperienza molto positiva! La possibilità di cuocere in due modalità contemporaneamente - friggitrice ad aria e vaporiera - è un eccellente valore aggiunto. Potendo diversificare modi e tempi di cottura si possono preparare rapidamente piatti completi. Il tutto senza avere odori di fritto in cucina e nella massima sicurezza. È anche facile da pulire dopo l'utilizzo, soprattutto utilizzando apposite pirofile o carta da forno adatte a questo tipo di elettrodomestico. Le dimensioni non indifferenti sono l'unico difetto: è necessario disporre di adeguato spazio in cucina. In ogni caso, cucina spaziosa permettendo, consiglio questo modello a tutti coloro che non hanno ancora una friggitrice ad aria e anche a coloro che vogliono cambiare in meglio. Grazie Philips e grazie Influenster.

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

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Voorwaarden

  1. ¹ In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse

  2. ² Externe labmeting, uitgaande van het vitamine C-gehalte in broccoli

  3. ³ Pas na ieder gebruik gedurende 15 minuten de functie voor stoomreiniging in de grote mand toe voor een optimaal resultaat

  4. ⁴ Bij de vergelijking wordt uitgegaan van het bereiden van een hele kip gedurende 80 minuten met gebruik van de functie stomen en airfryen, vergeleken met de functie airfryen

  5. ⁵ Externe smaaktest onder 30 Airfryer-gebruikers

  6. ⁶ Interne labmetingen NA55x met worstjes vergeleken met het gebruik van een A-klasse-oven. De resultaten kunnen per recept verschillen

  7. ⁷ Kippenpoten: tot wel 40% minder vet dan rauw