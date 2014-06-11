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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM2150/12

3.6

| (14) Reviews & awards

Vol en krachtig geluid

Geef de favorieten op uw draagbare muziekspeler alle vrijheid met USB Direct en een audio-ingang. Op dit Philips-microgeluidssysteem kunt u ook MP3-CD's en CD-R/RW's afspelen, allemaal met de krachtige en diepe bas uit de Bass Reflex-luidsprekers.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Vol en krachtig geluid

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W max.

Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

14

Reviews & awards

11/06/2014

Deutschland

Deutschland

Echt super

Ich finde den Sound wirklich super genauso wie den Stil. Der Größe der Boxen nach könnten beide mehr Leistung bringen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2150 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2150 Mini Stereoanlage

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system

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