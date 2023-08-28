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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM1350/12

2.6

| (11) Reviews & awards

Meer power voor uw muziek

Geef de favorieten op uw draagbare muziekspeler alle vrijheid met USB Direct en een audio-ingang. Op dit Philips-micromuzieksysteem kunt u ook MP3-CD's en CD-R/RW's afspelen. Het maximale uitgangsvermogen van 30 RMS en de Bass Reflex-luidsprekers leveren krachtig geluid en een diepe bas.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Meer power voor uw muziek

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

11

Reviews & awards

28/08/2023

France

France

Une expérience immersive

Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !

Voordelen

Petit et sobre

Nadelen

Pas compatible avec le bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1350 Microchaîne

Datum gebruik 2021-08-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM1350 Microchaîne

Datum gebruik 2021-08-28

11/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

HELP

[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help

Deze review is gemaakt voor MCM1350 Micro music system

Deze review is gemaakt voor MCM1350 Micro music system

12/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good sound and everything easy to use

I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.

Deze review is gemaakt voor MCM1350 Micro music system

Deze review is gemaakt voor MCM1350 Micro music system

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