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Niet meer leverbaar

MCD139B DVD Micro Theater

MCD139B/58

1

| (1) Beoordeling

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DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat het gangbare herschrijfbare CD-formaat ondersteunt.

Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

17/12/2013

España

España

.justo cuando paso los dos años de compra,y por consiguiente de garantia, dejo de funcionar, de oirse si funcionaba el lector y la radio y todo pero.

Se estropeo el amplificador o lo wue hiciera que se oyera el sonido, porque el display y el lector si funcionaba.....una pena porque me costaba mas dinero arreglarla que una nueva.

Deze review is gemaakt voor MCD139B Microcadena con DVD

Deze review is gemaakt voor MCD139B Microcadena con DVD

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