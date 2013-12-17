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Niet meer leverbaar
MCD139B/58
De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat het gangbare herschrijfbare CD-formaat ondersteunt.
Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
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1.0
van 5
1
Beoordeling
descontentisimo
17/12/2013
España
.justo cuando paso los dos años de compra,y por consiguiente de garantia, dejo de funcionar, de oirse si funcionaba el lector y la radio y todo pero.
Se estropeo el amplificador o lo wue hiciera que se oyera el sonido, porque el display y el lector si funcionaba.....una pena porque me costaba mas dinero arreglarla que una nueva.
Deze review is gemaakt voor MCD139B Microcadena con DVD
Deze review is gemaakt voor MCD139B Microcadena con DVD