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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MC147/12

4.6

| (12) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Stem af op een fantastisch geluid uit een verrassend compact ontwerp. Het klassieke Philips-micromuzieksysteem verbetert uw leefruimte en verrijkt het luisteren naar muziek. Druk gewoon op de afspeelknop om te genieten van ruimtevullende, dynamische basgeluiden.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • Cassette

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

0

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

12

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

2
1

07/08/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend microsysteem!!!!

Microsysteem met alle mogelijkheden, die makkelijk te gebruiken en te bedienen zijn!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Classic-microgeluidssysteem

20/03/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat angenehm Überzeugt

Das Produkt hat durch das schöne Desing und das gut beleuchtete Display Überzeugt. Schön ist auch, dass das Kassettenfach an der Front ist. Dadurch ist das CD-Fach nicht so wie es aussieht unten, sondern ganz oben ist.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Klassisches Micro-Soundsystem

16/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Hifi

This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,

Voordelen

Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality

Nadelen

None Whatsoever

Deze review is gemaakt voor MC147 Micro Hi-Fi System

Datum gebruik 2025-07-16

Deze review is gemaakt voor MC147 Micro Hi-Fi System

Datum gebruik 2025-07-16

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