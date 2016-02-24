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Niet meer leverbaar
Geluid met een hoge resolutie
Met de M2L-hoofdtelefoon geniet u van het kenmerkende Fidelio-geluid met hoge resolutie direct vanaf uw iOS-apparaat, zonder vervorming of crosstalk dankzij de Lightning-aansluiting en ingebouwde DAC. Geniet van puur, gedetailleerd geluid, overal en in stijl.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
Opvouwbaar
Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.
De Philips Fidelio M2L is voorzien van een Lightning™-aansluiting, die een zuiver digitaal signaal rechtstreeks naar de hoofdtelefoon levert. Doordat het signaal digitaal blijft, wordt crosstalk-storing beperkt en stereoscheiding verbeterd.
De digitaal-naar-analoog-converter (DAC) geïntegreerd in de Philips Fidelio M2L biedt u de vrijheid en mobiliteit om altijd en overal te genieten van uw muziek met hoge resolutie. Geen gedoe meer met extra apparaten of snoeren wanneer u onderweg bent.
3.7
van 5
3
Reviews & awards
Garythegrom
24/02/2016
United Kingdom
Geverifieerde koper
Quality
Great depth of sound and timing. Highly recommended.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector
Ethers19
07/05/2015
United Kingdom
Does digital very well
I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector
EcHo
12/11/2015
Sverige
Bra ljud, men inte överallt...
Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt