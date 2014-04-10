Ik heb deze koptelefoon nu een aantal dagen in gebruik en ben er erg tevreden over! De koptelefoon is lekker licht en voelt goed aan. De kussens zijn gemaakt van memory foam en zijn zacht en comfortabel. Ze sluiten goed op je oren aan, zonder dat de koptelefoon te strak aanvoelt. Hij blijft goed zitten, ook bij het bewegen. Bij mijn vorige koptelefoons kreeg ik vaak last van mijn oren na lang dragen, maar dat is bij de M1 helemaal niet het geval. De geluidskwaliteit is ook super, hij heeft een dynamische bas die zowel hoge, als lage tonen goed afspeelt. Ook worden alle omgevingsgeluiden goed afgesloten, wat ik een belangrijk punt vind. Ook bevat de kabel een microfoon en afstandsbediening waarmee je kan bellen, de muziek kunt pauzeren of naar het volgende nummer kunt gaan. Ik heb de microfoon getest en deze werkt prima, alle gesprekken waren duidelijk te verstaan. De kabel bestaat uit 2 losse onderdelen wat fijn is als je hem wilt vervangen voor een langere/kortere. Hij is gemaakt van nylon-achtig materiaal wat ervoor zorgt dat deze niet in de knoop raakt. Verder kun je hem makkelijk opbergen, de oorschelpen kunnen gedraaid worden en hij wordt geleverd met een opbergzakje. Al met al ben ik er erg tevreden, het is een aanrader!